Топ-препаратів для лікування усіх видів головного болю

Щоб голова не боліла: препарати для лікування мігрені

Коли болить голова, здається, що час зупиняється і, крім вашого нестерпного болю, у світі більше нічого не відбувається. Зупинити безжальну мігрень неможливо без допоміжних засобів. Прийняти знеболювальне – перше, що рекомендують лікарі у таких випадках. Чимало з цих ліків доступні без рецепта, однак є й рецептурні препарати, які вам не продадуть без рекомендації лікаря.

Якщо ви більше двох разів на тиждень приймаєте знеболювальні, варто звернутися до лікаря, який призначить профілактичну терапію. Адже зловживання симптоматичними препаратами може спричинити більш часті головні болі або погіршити симптоми мігрені, - кажуть лікарі. Які існують препарати для лікування та профілактики різних видів головного болю та мігрені? Як і коли приймати та що враховувати при терапії?

Препарати для полегшення симптомів

Час від часу у кожного з нас виникають головні болі, симптоми яких можуть змінюватись від легких до важких форм. Ми можемо відчувати напружений головний біль чи мігрень. Хоч зазвичай головний біль можна вилікувати безрецептурними знеболюючими. При більш сильних болях або нападах, які повторюються, можуть знадобитися ліки, котрі відпускаються за рецептом.

Безрецептурні препарати - це нестероїдні протизапальні ліки, які усувають лихоманку, біль, напругу, які ми відчуваємо при головних болях.

До найпопулярніших знеболюючих відносяться:

ібупрофен;

ацетамінофен;

аспірин;

напроксен натрію.

Хоч безрецептурні ліки й безпечні при використанні за призначенням, однак, на думку фахівців, слід пам'ятати про такі запобіжні заходи:

вивчайте активні діючі речовини кожного препарату;

не перевищуйте дозування, вказане на упаковці;

проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати препарати із вмістом аспірину, ібупрофену, напроксену або інших НПП;

будьте обережні, якщо у вас є кровотечі, астма, виразки, захворювання нирок або печінки; приймаєте препарати, що розріджують кров.

До препаратів для полегшення симптомів мігрені або головного болю відносяться:

Ібупрофен: полегшення головного болю

У дослідженні 2015 вчені вивчали користь ібупрофену для людей із частими головними болями напруги. Дослідники дійшли висновку, що у пацієнтів із вираженими головними болями з помірним або сильним початковим болем, які приймали ібупрофен, спостерігалося полегшення до 2 годин. Ібупрофен також ефективний при таких симптомах запалення, як артрит та біль у суглобах. Лікарі рекомендують приймати препарат від 200 до 600 мг на добу. Вагітним жінкам експерти не радять приймати ібупрофен для лікування головного болю, проте мами, які годують, можуть приймати препарат.

Найбільш поширені побічні ефекти ібупрофену включають:

головні болі, запаморочення;

нудота та блювання;

діарея та розлад шлунка;

біль в животі;

чутливість шкіри до сонячного світла.

Аспірин

Аспірин ефективно полегшує головний біль. Звичайна доза препарату – одна або дві таблетки по 300 мг кожні 4-6 годин. Лікарі можуть призначати низькі дози під час вагітності. Аспірин не рекомендований дітям до 16 років, оскільки у них може розвинутись синдром Рея, який характеризується печінковою недостатністю.

Рецептурні знеболювальні:

Якщо ліки, які відпускаються без рецепта, не мають належної ефективної дії, лікар може призначити такі види знеболювальних рецептурних:

триптани, такі як суматриптан;

напроксен;

оксапрозин;

індометацин;

набуметон;

диклофенак.

Лікарі визначають індивідуально конкретну дозу кожного препарту при виписці рецепту. Препарати ефективні для лікування головного болю напруги та мігрені. Розлад шлунку, здуття живота, запаморочення, сонливість, втрата апетиту – найпоширеніші побічні дії рецептурних знеболюючих ліків.

Опіоїдні препарати, антидепресанти, м'язові релаксанти

Для комплексного лікування постійних, сильних або помірних головних болів та мігрені лікарі також можуть призначати опіоїди та антидепресанти. Опіоїди (оксикодон, кодеїн, трамадол) можуть мати серйозні побічні ефекти та ризики, включаючи передозування та залежність. Вони також часто призводять до синдрому відміни при різкому припиненні терапії.

Для запобігання мігрені лікарі також використовують трициклічні антидепресанти - амітриптилін та нортриптилін. Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну можуть ефективно зменшувати інтенсивність головного болю напруги.

М'язові релаксанти, такі як тизанідин (занафлекс) ефективно усувають м'язову напругу та скутість, які можуть призвести до головного болю напруги. Препарат може викликати такі побічні ефекти, як запор, біль у животі, діарея, блювота, печія, оніміння рук і ніг, сонливість, м'язові спазми.

Щоб полегшити головний біль, важливо не тільки приймати препарати, а й вести активний, здоровий спосіб життя. Лікарі рекомендують щодня висипатись, займатися фізичними навантаженнями, гуляти на свіжому повітрі. Такі методи релаксації як медитація, йога та масаж знижують стрес, допомагають усувати напругу, спазми та головні болі. Однак якщо ви тривалий час страждаєте від головних болей, перше, що слід зробити, – пройти комплексне обстеження у лікаря.