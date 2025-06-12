Пальне стрімко дорожчає: скільки тепер коштує заправитися

У першій декаді червня середня ціна на бензин А-95 зросла на 44 копійки за літр і досягла майже 55 гривень. У той же час дизельне пальне практично не змінилося в ціні, а скраплений газ навпаки – подешевшав на 62 копійки, знизившись до 34,21 грн за літр.

Про це інформує Enkorr. За даними видання, здорожчання бензину було прогнозованим, адже ціни на нафту на світовому ринку піднялися до 66–67 доларів за барель, що спричинило зменшення прибутковості автозаправок.

"11 червня мережі ОККО та WOG підняли ціни на бензин А-95 на 1 гривню за літр. Компанія UPG вирішила виділитися: базова марка подорожчала на 90 копійок, а преміальна – одразу на 1,40 грн за літр", – повідомляють аналітики.

Інші учасники ринку підвищили вартість бензину в діапазоні від 30 копійок до 1 гривні за літр.

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Фахівці зазначають, що на дизельному пальному оператори отримували більший прибуток, тому зростання оптових цін на 70 копійок за літр майже не позначилося на роздрібних цінах. Деякі мережі навіть пішли на зниження вартості дизеля – від 10 копійок до 1 гривні за літр.

У той же час скраплений газ демонстрував суттєве здешевлення. Найбільше опустили ціни АЗС Shell і "Авантаж 7" – одразу на 1,5 грн/л.

На заправках "Укрнафти", Mango, VostokGaz і Rodnik ціна знизилася на 1–1,25 грн/л. В інших мережах здешевлення склало від 26 до 90 копійок за літр.

Експерти зазначають, що через високу прибутковість ринку скрапленого газу, існує потенціал для подальшого зниження цін щонайменше на 1 гривню за літр.

Раніше ми розповідали, що відбувається з цінами на бензин в Україні.

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