Трамп хоче повного завершення війни в Україні - держсекретар США Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп прагне не лише тимчасового припинення бойових дій, а повного завершення війни в Україні. "Він хоче, щоб війна закінчилася. Не просто пауза, а остаточне завершення конфлікту. Це буде складно, і процес має бути поступовим", – зазначив держсекретар у розмові з ведучими Клеєм Тревісом і Баком Секстоном.

За його словами, саме таку позицію Трамп висловив президенту РФ Володимиру Путіну. Про це повідомляє Державний департамент США.

Щодо можливих шляхів завершення війни, Рубіо припустив, що першим кроком може стати припинення вогню. Він наголосив, що переговори з цього питання поки не велися, але потенційно воно може включати відкриття гуманітарних коридорів і гарантії ненападу на енергетичну інфраструктуру.

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Рубіо переконаний, що Трамп – "єдиний у світі, хто здатен об’єднати зусилля для такого процесу". Водночас він наголосив, що мирне врегулювання має стати результатом глобальної співпраці, залучаючи не лише США, Європу чи НАТО, а й інші країни світу.

Рубіо підкреслив, що саме європейські країни мають узяти на себе відповідальність за довгострокові гарантії безпеки для України.

"Європейці повинні бути готові зробити рішучі кроки, але є багато чутливих питань для обговорення: територіальні претензії, контроль над озброєннями, мовні та культурні аспекти – усе це потребує ретельного опрацювання", – пояснив він.

Водночас держсекретар наголосив, що США залишатимуться зацікавленими в незалежності України у довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, Трамп провів розмову з Путіним і Зеленським.

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