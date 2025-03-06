Трамп відкладає тарифи на авто з Канади та Мексики на місяць

Адміністрація Дональда Трампа надала автовиробникам місячне відстрочення за новими тарифами на автомобілі з Канади та Мексики. Про це заявила прессекретар Білого дому Каролін Левітт.

Рішення було ухвалено після переговорів із найбільшими автоконцернами США – Ford, General Motors та Stellantis. Спочатку 25% мита мали набути чинності 2 квітня, але на прохання автовиробників Трамп погодився тимчасово їх відкласти, щоб компанії не опинилися в невигідному становищі, пише New York Post.

Йдеться про одномісячне звільнення на всі автомобілі, що проходять через Угоду США-Мексика-Канада – USMCA.

Лівітт наголосила, що "взаємні тарифи все одно набудуть чинності 2 квітня, але на прохання компаній, пов'язаних із USMCA, президент надає їм звільнення на один місяць, щоб вони не опинилися в невигідному економічному становищі". При цьому особливі умови отримали відомі автомобільні гіганти Ford Motor Co., General Motors Co. та Stellantis NV після зустрічі Трампа з керівниками автовиробників.

Реакція Канади та Мексики

Зазначається, що у вівторок, 4 березня, адміністрація Трампа запровадила 25% всеосяжних мит на Канаду та Мексику. Це стало реакцій на ігнорування ультиматури президента, який вимагає більш жорстких заходів для боротьби з контрабандою фентанілу. Водночас Канада і Мексика розмірковують над митом у відповідь. Водночас Китай отримав мито у розмірі 20%, при цьому він не є частиною торгової угоди USMCA, пишуть ЗМІ.

Воно замінило Північноамериканську угоду про вільну торгівлю (НАФТА). Тому Китай не підпадає під автоматичне визволення.

Мексика планує оголосити про свої плани у відповідь проти США до неділі, в той час як Канада націлилася на американські товари на суму 100 мільярдів доларів, а Китай ввів 15%-ве мито на безліч американських сільськогосподарських продуктів, а також збільшив кількість американських компаній, що стикаються з експортним контролем.

За даними ЗМІ, Мексика оголосить про заходи у відповідь на тарифи США до неділі, 9 березня. Канада готує мита на $100 млрд американських товарів, а Китай запровадив 15% податку на сільгосппродукцію та посилив експортний контроль для компаній із США.

Про введення 25% мит проти Канади та Мексики стало відомо у листопаді 2024 року після того, як Дональд Трамп виграв президентські перегони. Тоді він пригрозив запровадити мита проти Канади та Мексики якщо вони не вдадуться до більш рішучих дій зі стримування потоку фентанілу та нелегальних іммігрантів у США.

Зазначається, що президент США зробив паузу після оголошення угоди про продовження, розхвалюючи кроки, які Мексика і Канада роблять для умиротворення його вимог. Пізніше стало відомо, що Трамп незадоволений результатами і його адміністрація виконала свою загрозу.

На тлі цієї ситуації акції Stellantis зросли на 8,1%, GM – на 6%, Ford – на 4,5%. Автовиробники продовжують вимагати повного звільнення від мит, попереджаючи про серйозні наслідки для галузі.