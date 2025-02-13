Трамп провів розмову з Путіним і Зеленським: про що говорили

12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонні розмови з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Вони обговорили ситуацію в Україні, Близький Схід, штучний інтелект, енергетику та вплив долара. Також ішлося про сильні сторони їхніх країн і можливості взаємовигідної співпраці.

Про спілкування з Путіним Трамп повідомив у соцмережі Truth Social, зазначивши, що їхня бесіда була продуктивною.За словами Трампа, обидві сторони погодилися, що насамперед необхідно зупинити людські втрати у війні між Росією та Україною. Лідери домовилися про тіснішу співпрацю, зокрема про візити до країн одне одного, а також про початок переговорів на рівні команд. Одним із перших кроків стало інформування Володимира Зеленського про результати розмови, що Трамп пообіцяв зробити негайно.

Читайте також: Стрімкі події в трикутнику США-Росія-Україна: який показник буде вирішальним

Після цього президент США провів телефонну бесіду з Зеленським. Український лідер назвав розмову тривалою та змістовною, зазначивши, що обговорювалися дипломатичні, військові та економічні аспекти. Трамп поінформував його про деталі спілкування з Путіним.

Зеленський висловив упевненість, що США разом із союзниками мають достатньо сили, щоб змусити Росію припинити агресію. Він наголосив, що Україна прагне миру більше за всіх, і наразі тривають консультації з Вашингтоном щодо спільних кроків для досягнення стабільного та тривалого мирного врегулювання.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Нагадаємо, Трамп висунув Путіну Ультиматум.