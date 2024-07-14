Три дні будуть рекордно пекучими: прогноз погоди в Україні з 15 по 21 липня

Наступний тиждень в Україні буде надзвичайно спекотним, з піковими температурами повітря, що сягатимуть +40°C, а місцями й +42°C, попереджають синоптики.

Це пов'язано з встановленням над Україною "теплового купола", який утримуватиме спекотне повітря. Найспекотніше буде на півдні, сході та в центральних областях, де температура повітря може сягнути рекордних значень, повідомила синоптиця Наталка Діденко.

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У Києві пік спеки очікується 15-17 липня, коли температура повітря сягне +36°С...+38°С, а можливо, й вище. На заході країни температура повітря буде трохи нижчою, +28°С...+33°С, проте й там очікується спекотна та суха погода.

Карта погоди з 15 по 21 липня. Джерело: meteoprog.com Карта погоди з 15 по 21 липня. Джерело: meteoprog.com

Єдиним рятівником від спеки стануть локальні грози, які місцями можуть пройти протягом тижня. Синоптики закликають українців вживати заходів для захисту від спеки, пити багато води, уникати перебування на сонці в найспекотніші години дня та носити легкий одяг.

"Надалі на півдні, сході та в центральних областях (окрім Вінниччини) триватиме надзвичайна спека. Послаблення спеки орієнтовно в цих регіонах з 26-го липня", – додала Діденко.

Також слід бути обережними з вогнем, адже спекотна та суха погода сприяє виникненню пожеж.

Очікується, що спека почне послаблюватися з 26 липня, але й далі погода буде теплою та сонячною, повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Детальніше про прогноз погоди на наступний тиждень:

15 липня: температура повітря +33°C...+38°C, локальні грози на заході та півночі країни.

16 липня: температура повітря +33°C...+38°C, локальні грози на півночі та в центрі країни.

17 липня: температура повітря +33°C...+39°C, локальні грози на заході, в центрі та на півдні країни.

18 липня: температура повітря +28°C...+33°C, грози в центрі та на півдні країни.

19 липня: температура повітря +28°C...+33°C, грози в Карпатах та на Прикарпатті.

20 липня: температура повітря +29°C...+34°C, локальні грози на заході країни.

21 липня: температура повітря +33°C...+38°C, локальні грози на заході країни.

Нагадаємо, смертельна спека може знищити п'ять регіонів на планеті.

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