Три прості поради від Клопотенка, як приготувати ідеально спаржу

На своєму сайті український експерт з кулінарії та ресторатор Євген Клопотенко поділився рецептом смачної спаржі, яка якраз з'являється на ринках наприкінці квітня.

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Перш за все, він наголошує на тому, що спаржу необхідно готувати дуже швидко, тому під час процесу приготування не можна відходити від плити, щоб уникнути того, що спаржа стане м'якою та несмачною.

Щоб підготувати спаржу, необхідно спочатку відрізати нижню, неїстівну частину стебла. Якщо верхній шар стебла твердий, його потрібно зчистити, але верх спаржі завжди залишається без очищення.

Далі, спаржу опускають у підсолений окріп та варять протягом не більше однієї хвилини. Після цього її слід перекласти у миску з холодною водою, щоб зупинити приготування, а потім перекласти на паперовий рушник, щоб зняти зайву вологу. Спаржа готова.

Спаржу можна використовувати для салатів та інших страв. Клопотенко рекомендує обсмажити спаржу на вершковому маслі після приготування протягом двох хвилин.

"Виходить просто божественно! Обов'язково спробуйте", – порадив Євген Клопотенко.

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