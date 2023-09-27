Три поради, як приготувати смачну картоплю фрі в мікрохвильовій печі

Картопля – один з найбільш споживаних овочів у світі, який легко готувати. Якщо є якась страва з картоплі, яка порадує більшість людей, то це, мабуть, картопля фрі. Утім, ця проста страва під час приготування вбирає багато олії.

Щоб уникнути подібних незручностей, можна приготувати кориснішу картоплю фрі, використовуючи мікрохвильову піч. Про це пише Sante Plus.

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Є різні способи приготування картоплі фрі. Якщо ви хочете полегшити процес, ви можете скористатися духовкою або скористатися традиційним способом приготування – фритюрницею. Але, використовуючи мікрохвильову піч, ви зможете приготувати картоплю швидше і вона не міститиме багато жиру, що зробить її кориснішою та смачнішою.

1. Використовуйте спеції, щоб надати картоплі фрі більше смаку.

Візьміть велику картоплину, столову ложка оливкової олії та половину чайної ложки солі. Щоб зробити її смачнішою, достатньо додати трохи спецій, а саме паприки, розмарин або чебрець.

Для початку наріжте картоплю тонкими брусочками однакової товщини, щоб приготування було рівномірним.

Змішайте їх у мисці, додавши столову ложку оливкової олії, сіль та спеції на ваш вибір.

Помістіть картопля фрі на блюдо, застелене пергаментним папером, що підходить для вашої мікрохвильової печі.

Розподіліть картоплю рівномірно, щоб вона не лягала одна на одного.

Нехай готуються 15–20 хвилин на максимальній потужності. Через 5 хвилин переверніть картоплю.

Якщо в кінці приготування вони не приготувалися повністю, поставте їх у мікрохвильову піч ще на кілька хвилин.

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2. Вибирайте правильну картоплю для фрі.

Щоб приготувати смачну домашню картоплю фрі, не варто використовувати будь-який сорт картоплі. Щоб вони були ніжними всередині і хрусткими зовні, вам знадобиться розсипчаста картопля, яка не вбирає всю олію при приготуванні.

3. Використовуйте олію для приготування картоплі фрі.

Найкраща картопля фрі готується на яловичому жирі. Однак цей тип жиру не рекомендується через високий вміст насичених жирних кислот. Натомість виберіть рослинну олію, наприклад арахісову або оливкову, яке добре підтримує приготування їжі при високих температурах.

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