Тяжкий період для метеопатів: магнітні бурі значно посиляться

Метеозалежним людям варто готуватися до непростого жовтня. Цей місяць буде відзначений підвищеною сонячною активністю, що призведе до посилення магнітних бур.

Найбільш небезпечними днями будуть: 6 жовтня – найсильніша магнітна буря з К-індексом 7.7 та 11 жовтня: магнітні бурі з К-індексом 5.10 та 12 жовтня: – магнітні бурі з К-індексом 4.

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Коли магнітні бурі у жовтні. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Коли магнітні бурі у жовтні. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Що таке К-індекс і чому він важливий?

К-індекс – це показник, який використовується для характеристики сили магнітних бур. Чим вищий індекс, тим сильніша буря і тим більший її вплив на здоров'я людей.

Магнітні бурі: календар

6 жовтня – К-індекс 7

7 жовтня – К-індекс 5

8 жовтня – К-індекс 4

9 жовтня – К-індекс 2

10 жовтня – К-індекс 4

11 жовтня – К-індекс 5

12 жовтня – К-індекс 5

Як магнітні бурі впливають на здоров'я?

Під час магнітних бур багато людей можуть відчувати такі симптоми:

головний біль

запаморочення

нудоту

підвищений артеріальний тиск

безсоння

дратівливість

загальну слабкість

Як зменшити негативний вплив магнітних бур?

Лягайте спати і прокидайтеся в один і той же час. Відмовтеся від жирної, гострої та солоної їжі, алкоголю та кофеїну. Пийте більше води: це допоможе вивести з організму токсини. Фізична активність покращує кровообіг і загальне самопочуття. Відмовтеся від важких фізичних і розумових навантажень. Приймайте заспокійливі чаї та настої.

Якщо ви відчуваєте себе погано під час магнітних бур, обов'язково зверніться до лікаря.

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