Ціни на оренду житла переписали: яка ситуація з однокімнатними квартирами по всій Україні

Власники однокімнатних квартир по всій Україні переглянули вартість оренди цього житла, зокрема деякі регіони зазнали як підвищення, так і зниження цін. Наприклад, з червня по липень 2024 року найзначніше зростання вартості оренди спостерігалося в Чернівецькій області – на 16%, до середнього рівня 8 275 грн.

Водночас найбільше падіння цін зафіксовано в Сумській області – на 37%, до середніх 3 500 грн.

Загальна тенденція, за даними великого маркетплейсу, показує зниження вартості оренди однокімнатних квартир у межах від 0,3% до 37%. Про це пише Oboz.ua.

Окрім Сумщини, зниження цін відбулося в таких областях:

Київська – на 11%;

Чернігівська – на 10%;

Кіровоградська – на 8%;

Полтавська – на 6%;

Тернопільська – на 1,2%;

Харківська – на 0,9%;

Одеська – на 0,8%;

Волинська – на 0,3%.

Зростання орендних цін на однокімнатні квартири склало від 0,7% до 16%. Крім Чернівецької області, значне подорожчання оренди спостерігалося в таких регіонах:

Житомирська та Хмельницька області – на 10%;

Рівненська область – на 7%.

У столиці України, Києві, оренда однокімнатних квартир подорожчала на 1,3%.

Де оренда квартири найдешевша

По Україні однокімнатні квартири здаються в оренду за середньою ціною від 3 225 до 18 009 грн. Найдешевші пропозиції, за даними аналітиків, зафіксовані в:

Херсонській області – у середньому 3 225 грн;Сумській області – 3 500 грн.

Де ціни найвищі

Найвищі орендні ставки на однокімнатні квартири зафіксовані в Києві – в середньому 18 009 грн. Також високі ціни спостерігаються в:

Дніпропетровській області – 15 268 грн;

Львівській області – 15 100 грн;

Полтавській області – 14 087 грн;

Волинській області – 13 500 грн.

Раніше ми розповідали, що в Україні впроваджують нову модель оренди з низькими цінами.

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