Церемонія Оскар-2023: де і коли дивитись наймасштабнішу подію у світі кіно

Оскар 2023 - коли буде Оскар та де дивитися церемонію Оскар

У ніч проти 13 березня відбудеться наймасштабніша подія у світі кіно – 95-а церемонія нагородження кінопремії "Оскар". Вона пройде у Лос-Анджелесі, в театрі Dolby.

UAportal розповідає, де та о котрій дивитися урочистий захід. Зокрема для українців подію транслюватиме "Суспільне Культура".

Коли дивитися церемонію Оскар-2023

Результати почнуть оголошувати о 8 годині вечора за місцевим часом, але за київським часом – о 3 годині ночі. Українці матимуть змогу дивитися подію онлайн на телеканалі чи YouTube-каналі "Суспільне Культура".

Нагородження будуть показувати у всіх 23-х номінаціях. Оскільки минулого року частину програми просто вирізали.

Що відомо про номінантів, ведучих та гостей заходу

Цього року ведучим обрали американського коміка Джиммі Кіммела, який вже має досвід введення церемонії "Оскар" у 2017 та 2018 роках.

Утім, в 2017 році з Кіммелом стався конфуз на сцені. Він переплутав назви фільмів та вручив статуетку на тому. Зокрема того року перемогу здобув фільм "Місячне сяйво", а Джиммі "присвоїв" перемогу "Ла-Ла Ленду".

Також на подію запросили знаменитих гостей: Ріанну, Леді Гагу та інших.

Організатори вирішили повернутися до старого формату та показати у прямому етері нагородження у всіх категоріях.

Номінанти на премію "Оскар-2023":

Найкраща жіноча роль другого плану

Анджела Бассетт ("Чорна пантера: Ваканда назавжди")

Хонг Чау ("Кит")

Керрі Кондон ("Банші Інішеріна")

Джеймі Лі Кертіс ("Все завжди і водночас")

Стефані Хсу ("Все завжди і водночас")

Найкращий костюм

"Вавилон"

"Чорна пантера: Ваканда назавжди"

"Елвіс"

"Все завжди і водночас"

"Місіс Гарріс їде в Париж"

Найкращий звук

"На Західному фронті без змін"

"Аватар: Шлях води"

"Бетмен"

"Елвіс"

"Топ Ґан: Меверік"

Найкращий адаптований сценарій

"На Західному фронті без змін"

"Ножі наголо: Скляна цибуля"

"Жити"

"Топ Ґан: Меверік"

"Говорять жінки"

Найкращий оригінальний сценарій

"Банші Інішеріна"

"Все завжди і водночас"

"Фабельмани"

"Тар"

"Трикутник смутку"

Найкращий анімаційний короткометражний фільм

"Хлопчик, кріт, лисиця та кінь"

"Летючий моряк"

"Торговці льодом"

"Мій рік Дікс"

"Страус сказав мені, що світ фальшивий, і я думаю, що вірю в це"

Найкращий ігровий короткометражний фільм

"Ірландське прощання"

"Івалу"

"Учениця"

"Нічна подорож"

"Червона валіза"

Найкраща чоловіча роль другого плану

Брендан Глісон ("Банші Інішеріна")

Браян Тайрі Генрі ("Дорога")

Джадд Гірш ("Фабельмани")

Баррі Кеоган ("Банші Інішеріна")

Джонатан Ке Кван ("Все завжди і водночас")

Найкращий монтаж фільму

"Банші Інішеріна"

"Елвіс"

"Все завжджи і водночас"

"Тар"

"Топ Ґан: Меверік"

Найкращий грим та зачіски

"На Західному фронті без змін"

"Бетмен"

"Чорна пантера: Ваканда назавжди"

"Елвіс"

"Кит"

Найкращий анімаційний фільм

"Піноккіо Ґільєрмо дель Торо"

"Марсель-черепашка в туфлях"

"Кіт у чоботях: Останнє бажання"

"Морський монстр"

"Я червонію"

Найкраща оригінальна пісня

Applause - "Тепер разом"

Hold My Hand - "Топ Ґан: Меверік"

Lift Me Up - "Чорна пантера: Ваканда назавжди"

Naatu Naatu - "RRR"

This Is a Life - "Все завжди і водночас"

Найкраща музика до фільму

"На Західному фронті без змін"

"Вавілон"

"Банші Інішеріна"

"Все завжди і водночас"

"Фабельмани"

Найкращий документальний короткометражний фільм

"Заклиначі слонів"

"Вихід"

"Як ви вимірюєте рік?"

"Ефект Марти Мітчелл"

"Незнайомець біля воріт"

Найкращий документальний повнометражний фільм

"Все, що дихає"

"Вся краса та кровопролиття"

"Вулкан кохання"

"Будинок зі скалок"

"Навальний"

Найкращі візуальні ефекти

На Західному фронті без змін"

"Аватар: Шлях води"

"Бетмен"

"Чорна пантера: Ваканда назавжди"

"Топ Ґан: Меверік"

Найкраща операторська робота

"Тар"

"Елвіс"

"Імперія світла"

"На Західному фронті без змін"

"Бардо"

Найкращий іноземний фільм

"На Західному фронті без змін"

"Аргентина, 1985"

"Близький"

"Іа"

"Тихоня"

Найкраща чоловіча роль

Остін Батлер ("Елвіс")

Колін Фаррелл ("Банші Інішеріна")

Брендан Фрейзер ("Кит")

Білл Наї ("Жити")

Пол Мескаль ("Сонце моє")

Найкраща жіноча роль

Кейт Бланшетт ("Тар")

Мішель Єо ("Все завжди і водночас")

Ана де Армас ("Блондинка")

Андреа Райсборо ("Заради Леслі")

Мішель Вільямс ("Фабельмани")

Найкращий режисер

Мартін Макдона ("Банші Інішеріна")

Ден Кван, Деніел Шейнерт ("Все завжди і водночас")

Стівен Спілберг ("Фабельмани")

Тодд Філд ("Тар")

Рубен Естлунд ("Трикутник смутку")

Найкращий фільм

"Аватар: Шлях води"

"Банші Інішеріна"

"Елвіс"

"На Західному фронті без змін"

"Все завжди і водночас"

"Фабельмани"

"Тар"

"Топ Ґан: Меверік"

"Трикутник смутку"

"Кажуть жінки"

Цього року на "Оскар" потрапив український документальний фільм "Будинок зі скалок", який розповідає про життя дітей з Донбасу. Стрічка знімалася у співпраці з Данією, Швецією, Фінляндією та побореться за статуетку у номінації "Найкращий документальний повнометражний фільм".

Раніше UAportal розповідав про найкращі фантастичні фільми, що вийшли в період з 2010 по 2015 рік. Всі вони мають рейтинг 7,5 або вище на IMDB.

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