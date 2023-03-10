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Церемонія Оскар-2023: де і коли дивитись наймасштабнішу подію у світі кіно

Дутік Катерина

Оскар 2023 - коли буде Оскар та де дивитися церемонію Оскар

У ніч проти 13 березня відбудеться наймасштабніша подія у світі кіно – 95-а церемонія нагородження кінопремії "Оскар". Вона пройде у Лос-Анджелесі, в театрі Dolby.

UAportal розповідає, де та о котрій дивитися урочистий захід. Зокрема для українців подію транслюватиме "Суспільне Культура".

Коли дивитися церемонію Оскар-2023

Результати почнуть оголошувати о 8 годині вечора за місцевим часом, але за київським часом – о 3 годині ночі. Українці матимуть змогу дивитися подію онлайн на телеканалі чи YouTube-каналі "Суспільне Культура".

Нагородження будуть показувати у всіх 23-х номінаціях. Оскільки минулого року частину програми просто вирізали.

Що відомо про номінантів, ведучих та гостей заходу

Цього року ведучим обрали американського коміка Джиммі Кіммела, який вже має досвід введення церемонії "Оскар" у 2017 та 2018 роках.

Утім, в 2017 році з Кіммелом стався конфуз на сцені. Він переплутав назви фільмів та вручив статуетку на тому. Зокрема того року перемогу здобув фільм "Місячне сяйво", а Джиммі "присвоїв" перемогу "Ла-Ла Ленду".

Також на подію запросили знаменитих гостей: Ріанну, Леді Гагу та інших.

Організатори вирішили повернутися до старого формату та показати у прямому етері нагородження у всіх категоріях.

Номінанти на премію "Оскар-2023":

Найкраща жіноча роль другого плану

  • Анджела Бассетт ("Чорна пантера: Ваканда назавжди")
  • Хонг Чау ("Кит")
  • Керрі Кондон ("Банші Інішеріна")
  • Джеймі Лі Кертіс ("Все завжди і водночас")
  • Стефані Хсу ("Все завжди і водночас")

Найкращий костюм

  • "Вавилон"
  • "Чорна пантера: Ваканда назавжди"
  • "Елвіс"
  • "Все завжди і водночас"
  • "Місіс Гарріс їде в Париж"

Найкращий звук

  • "На Західному фронті без змін"
  • "Аватар: Шлях води"
  • "Бетмен"
  • "Елвіс"
  • "Топ Ґан: Меверік"

Найкращий адаптований сценарій

  • "На Західному фронті без змін"
  • "Ножі наголо: Скляна цибуля"
  • "Жити"
  • "Топ Ґан: Меверік"
  • "Говорять жінки"

Найкращий оригінальний сценарій

  • "Банші Інішеріна"
  • "Все завжди і водночас"
  • "Фабельмани"
  • "Тар"
  • "Трикутник смутку"

 

Найкращий анімаційний короткометражний фільм

  • "Хлопчик, кріт, лисиця та кінь"
  • "Летючий моряк"
  • "Торговці льодом"
  • "Мій рік Дікс"
  • "Страус сказав мені, що світ фальшивий, і я думаю, що вірю в це"

Найкращий ігровий короткометражний фільм

  • "Ірландське прощання"
  • "Івалу"
  • "Учениця"
  • "Нічна подорож"
  • "Червона валіза"

Найкраща чоловіча роль другого плану

  • Брендан Глісон ("Банші Інішеріна")
  • Браян Тайрі Генрі ("Дорога")
  • Джадд Гірш ("Фабельмани")
  • Баррі Кеоган ("Банші Інішеріна")
  • Джонатан Ке Кван ("Все завжди і водночас")

Найкращий монтаж фільму

  • "Банші Інішеріна"
  • "Елвіс"
  • "Все завжджи і водночас"
  • "Тар"
  • "Топ Ґан: Меверік"

Найкращий грим та зачіски

  • "На Західному фронті без змін"
  • "Бетмен"
  • "Чорна пантера: Ваканда назавжди"
  • "Елвіс"
  • "Кит"

Найкращий анімаційний фільм

  • "Піноккіо Ґільєрмо дель Торо"
  • "Марсель-черепашка в туфлях"
  • "Кіт у чоботях: Останнє бажання"
  • "Морський монстр"
  • "Я червонію"

Найкраща оригінальна пісня

  • Applause - "Тепер разом"
  • Hold My Hand - "Топ Ґан: Меверік"
  • Lift Me Up - "Чорна пантера: Ваканда назавжди"
  • Naatu Naatu - "RRR"
  • This Is a Life - "Все завжди і водночас"

Найкраща музика до фільму

  • "На Західному фронті без змін"
  • "Вавілон"
  • "Банші Інішеріна"
  • "Все завжди і водночас"
  • "Фабельмани"

Найкращий документальний короткометражний фільм

  • "Заклиначі слонів"
  • "Вихід"
  • "Як ви вимірюєте рік?"
  • "Ефект Марти Мітчелл"
  • "Незнайомець біля воріт"

Найкращий документальний повнометражний фільм

  • "Все, що дихає"
  • "Вся краса та кровопролиття"
  • "Вулкан кохання"
  • "Будинок зі скалок"
  • "Навальний"

Найкращі візуальні ефекти

  • На Західному фронті без змін"
  • "Аватар: Шлях води"
  • "Бетмен"
  • "Чорна пантера: Ваканда назавжди"
  • "Топ Ґан: Меверік"

Найкраща операторська робота

  • "Тар"
  • "Елвіс"
  • "Імперія світла"
  • "На Західному фронті без змін"
  • "Бардо"

Найкращий іноземний фільм

  • "На Західному фронті без змін"
  • "Аргентина, 1985"
  • "Близький"
  • "Іа"
  • "Тихоня"

Найкраща чоловіча роль

  • Остін Батлер ("Елвіс")
  • Колін Фаррелл ("Банші Інішеріна")
  • Брендан Фрейзер ("Кит")
  • Білл Наї ("Жити")
  • Пол Мескаль ("Сонце моє")

Найкраща жіноча роль

  • Кейт Бланшетт ("Тар")
  • Мішель Єо ("Все завжди і водночас")
  • Ана де Армас ("Блондинка")
  • Андреа Райсборо ("Заради Леслі")
  • Мішель Вільямс ("Фабельмани")

Найкращий режисер

  • Мартін Макдона ("Банші Інішеріна")
  • Ден Кван, Деніел Шейнерт ("Все завжди і водночас")
  • Стівен Спілберг ("Фабельмани")
  • Тодд Філд ("Тар")
  • Рубен Естлунд ("Трикутник смутку")

Найкращий фільм

  • "Аватар: Шлях води"
  • "Банші Інішеріна"
  • "Елвіс"
  • "На Західному фронті без змін"
  • "Все завжди і водночас"
  • "Фабельмани"
  • "Тар"
  • "Топ Ґан: Меверік"
  • "Трикутник смутку"
  • "Кажуть жінки"

Цього року на "Оскар" потрапив український документальний фільм "Будинок зі скалок", який розповідає про життя дітей з Донбасу. Стрічка знімалася у співпраці з Данією, Швецією, Фінляндією та побореться за статуетку у номінації "Найкращий документальний повнометражний фільм".

Раніше UAportal розповідав про найкращі фантастичні фільми, що вийшли в період з 2010 по 2015 рік. Всі вони мають рейтинг 7,5 або вище на IMDB.

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