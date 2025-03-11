У частини українців зростуть пенсії по інвалідності з березня: кого стосується

У березні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю зростуть разом із іншими проіндексованими пенсіями. Однак методика їх розрахунку зміниться: сума виплат залежатиме від групи інвалідності та тривалості захворювання.

За словами експерта з пенсійних питань Сергія Коробкіна в інтерв’ю УНІАН, з 1 березня мінімальні пенсії для осіб з інвалідністю зростуть на 11,5%. Це стосується виплат, призначених за спеціальними законами, зокрема для військовослужбовців та постраждалих від Чорнобильської катастрофи.

Читайте також: Пенсія по інвалідності без стажу: чи вийде оформити виплати

Втім, як зазначає Сергій Коробкін, у цьому питанні є важливий нюанс. Якщо людина має інвалідність з дитинства, не може працювати та не має страхового стажу, їй нараховується державна соціальна допомога в розмірі 2 361 гривня. Однак з 1 березня ця виплата не підлягала підвищенню.

"Це, мабуть, головна несправедливість індексації, що деяким підвищать пенсії, а в когось соціальна виплата залишиться незмінною", – пояснює пан Сергій.

При цьому для людей з інвалідністю I групи мінімальна пенсія збільшиться з 2 980 до 3 323 гривень. Тобто, навіть якщо через низьку середню зарплату або недостатній страховий стаж розмір виплати виходить меншим, держава зобов’язана компенсувати різницю до встановленого мінімуму.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як нараховують стаж, набутий за межами України.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!