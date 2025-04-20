В кого з пенсіонерів більші виплати: у працюючих чи непрацюючих

Із загальної кількості пенсіонерів в Україні, яка перевищує 10 мільйонів осіб, близько 2,9 мільйона продовжують працювати. Пенсіонери, які залишаються активними на ринку праці, отримують у середньому більші пенсії – їхні виплати перевищують середній розмір на 520 гривень.

За даними Пенсійного фонду, середня пенсія в Україні наразі складає 6 341 гривню, тоді як пенсіонери, які продовжують працювати, в середньому отримують 6 863 гривні. Про це повідомляє "24 Канал".

Пенсії цієї категорії громадян зросли на 8,9% з початку року, що вказує на дещо краще фінансове становище порівняно з тими, хто вже не працює.

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72,5% отримує пенсії за віком;

ще 15,2% – за інвалідністю;

6,6% – пенсії по втраті годувальника.

Частка пенсій за вислугу років становить трохи більше ніж 5%;

0,53% – соціальні пенсії;

довічне утримання суддів – 0,04%.

Доплата працюючим пенсіонерам

З 1 квітня 2025 року Пенсійний фонд розпочав автоматичний перерахунок пенсій для пенсіонерів, які продовжують працювати. Понад 629 тисяч осіб отримають оновлені виплати, які почнуть надходити у червні разом із донарахуванням за квітень та травень.

У 2024 році після перерахунку розмір підвищення пенсій у середньому коливався від 86 до 169 гривень. Протягом двох останніх років виплати для працюючих пенсіонерів стабільно зростали: на 11,3% у 2024 році та на 17% у 2023-му.

Раніше ми розповідали, як отримати додаткові виплати, якщо пенсія менше 10 000 грн.

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