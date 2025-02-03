У кого з українських пенсіонерів зростуть виплати майже на 1000 грн у лютому

Українські пенсіонери можуть отримувати різні доплати та надбавки до своєї пенсії. Ці виплати здатні суттєво збільшити її розмір.

Так, пенсіонери з погіршеним станом здоров'я можуть отримувати додаткову виплату до пенсії в розмірі 944 гривні. Про це повідомляє "24 Канал", посилаючись на закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб".

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Особи, які можуть претендувати на цю доплату в лютому:

пенсіонери, яким виповнилося 80 років і які мешкають самі;

дані особи мають отримувати пенсію за віком;

також необхідною умовою є потреба в сторонньому догляді через погіршення стану здоров’я.

Для отримання цієї доплати необхідно звернутися до Пенсійного фонду України та подати документи, що підтверджують погіршення стану здоров'я, зокрема, висновок лікарсько-консультативної комісії.

Слід зазначити, що розмір цієї доплати визначається виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (2 361 гривня). Виплата становить 40% від цієї суми.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи зміняться у 2025 році пенсійні виплати для тих, хто має 30 років трудового стажу.

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