'У мене віднялося плече': з'явилося відео розмови Тищенка з поліцейським нібито після побиття

У суботу 28 жовтня нібито побили народного депутата Миколу Тищенка в Брюховичах у Львівській області. Ймовірним нападником міг бути військовий.

"5 канал" отримав відео з Миколою Тищенком відразу після так званого побиття. Роликом із журналістами поділився адвокат компанії, яка володіє землею та приміщеннями, де розташований пансіонат, на території якого стався інцидент.

На відео Тищенко спілкується з поліцейським після інциденту з нібито його побиттям, веде себе доволі нахабно. Можна зрозуміти, що з боку стоїть його кривдник, йшлося у повідомленні.

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Крім цього, у ролику нардеп заявив, що його кривдник військовий, який знається на болючих точках.

"Він (кривдник Тищенка, – ред.) тільки що підійшов, вдарив мене по болючій точці. У мене віднялося плече", – заявив Микола Тищенко.

Також нардеп зазначив, що написав вже дві заяви, тоді як правоохоронці нібито нічого не роблять.

У своїй соцмережі Facebook Микола Тищенко наголосив, що проблема нібито не в тому, що хтось ударив Тищенка, попри те, що це замах та порушення закону "Про статус народного депутата". Зі слів Тищенка, винний понесе кримінальну відповідальність відповідно до українського законодавства.

Нагадаємо, 29 жовтня у ЗМІ з'явилася інформація, що нібито 28 жовтня близько 19:00 у Брюховичах Львівської області невідомий чоловік ударив нардепа Миколу Тищенка кулаком в горло та погрожував фізичною розправою. Інформацію про напад на нардепа зареєстрували в ЄРДР за статтею "завдання легких тілесних ушкоджень".

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