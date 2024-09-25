В Україні виник значний дефіцит цього продукту першої потреби: вже почали завозити з ЄС

Попри сезон збирання врожаю, Україна розпочала імпорт картоплі з європейських країн, зокрема Польщі та Литви. За даними митниці, вже у вересні 2024 року до країни було завезено кілька партій картоплі загальною вагою понад 60 тонн.

Основною причиною такого кроку стало різке зростання цін на картоплю на внутрішньому ринку. Аналітики проєкту EastFruit пояснюють це підвищеним попитом на продовольчу картоплю, пов’язаним з потребами армії, міграцією населення та скороченням власного виробництва через несприятливі погодні умови та війну.

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Крім того, на ситуацію вплинули спекуляції щодо потенційного дефіциту якісної картоплі в поточному сезоні. Це призвело до активного скуповування картоплі гуртовими компаніями та роздрібними мережами, що ще більше розігріло ринок.

За даними Державної митної служби, загальний обсяг імпорту картоплі в Україну за 8 місяців 2024 року перевищив 15 тисяч тонн. Водночас експорт картоплі за цей же період був незначним і склав лише 760 тонн.

Скільки коштує 1 кг картоплі. Джерело: Скриншот з index.minfin.com.ua Скільки коштує 1 кг картоплі. Джерело: Скриншот з index.minfin.com.ua

Таким чином, імпорт картоплі став вимушеним заходом для задоволення потреб внутрішнього ринку. Однак експерти зазначають, що тривале подорожчання картоплі може негативно вплинути на споживчий кошик українців та призвести до подальшого зростання цін на продукти.

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