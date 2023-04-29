Вчені: африканські щури здатні 'заклеювати' вагіну, якщо не хочуть дітей

Самки африканських хом'якових щурів (Cricetomys gambianus) "заклеюють" свої вагіни, якщо не хочуть потомства. Такий незвичний спосіб контрацепції у тварин дослідили вчені.

Як повідомляє Science Alert, ці щури дуже розумні. Їх можна навчити, зокрема, знаходити наземні міни, які потрібно знешкодити, винюхувати туберкульоз тощо. Однак з'ясувалося, що вони виявилися надзвичайно неплідними.

"Ми хотіли зрозуміти їхню репродуктивну поведінку та нюхові здібності, тому що вони були дуже важливі в гуманітарній роботі", — пояснив еколог-біхевіорист Алекс Офірі, коли вперше вивчав поведінку Cricetomys gambianus при розмноженні.

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Під час дослідження вчений з'ясував, що тривалість життя цих щурів може становити вісім років, причому деякі самки" відкладають розмноження", поки їм не виповниться чотири роки. А деякі припиняють розмноження після успішної вагітності.

Дослідники кажуть, що самки щурів за бажанням можуть "запечатувати" свої піхви.

"У цьому морфологічному стані самки мали меншу матку та зрощений отвір піхви. Щобільше, їхня сеча мала суттєво інший хімічний склад, ніж їхні сусіди з нормальними вагінальними отворами, які активно розмножувалися", – кажуть науковці.

Етолог Корнельського університету Анджела Фріман і її колеги виділили 23 переходи в репродуктивних станах у 17 із 51 самок щурів, за якими вони спостерігали. Деякі з особин переходили у репродуктивний стан більше одного разу, і коли одна з активно розмножуваних самок померла від старості, "піхви семи членів колонії відкрилися".

"З цього ми припускаємо, що самки можуть пригнічувати репродукцію інших за допомогою летючих (феромональних) нюхових сигналів", — пояснили науковці.

Тобто, одна самка могла маніпулювати, щоб змусити інших самок припинити розмноження, стаючи "домінуючою репродуктивною самкою".

Це дослідження було опубліковано в Current Biology.

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