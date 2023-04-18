Вчені з їжі створили акумуляторну батарею, яка може розчинятися у шлунку: як виглядає

Учені з Італійського технологічного інституту розробили новий тип акумуляторної батареї. Вона повністю зроблена із їстівних речовин.

Як повідомляє SciencAalert, прототип пристрою працює при напрузі 0,65 вольта і забезпечує струм 48 мікроампер протягом 12 хвилин. Цього достатньо для роботи крихітного електронного пристрою.

Вчені зазначили, що таку батарею можна використовувати у дитячих іграшках. Вона абсолютно безпечна при ковтанні й повністю розчиняється у шлунку. Інші можливі сфери застосування – харчування датчиків, які контролюють стан здоров'я та умови зберігання харчових продуктів.

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Батарея містить рибофлавін для анода батареї ("негативний" кінець) і добавку кверцетин – як катод ("позитивний" кінець). Електроліт виготовлений із розчину на водній основі, а сепаратор, який запобігає короткому замиканню – з морських водоростей норі.

Для підвищення електропровідності вчені також додали активоване вугілля. Зовнішні контакти виготовлені з бджолиного воску і покриті харчовим золотом.

Експерименти показали, що акумулятор добре зберігає заряд протягом десятків циклів. Розмір прототипу становить один квадратний сантиметр, але команда працює над його зменшенням.

Дослідження науковців опубліковане в Advanced Materials.

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