Вчені назвали 4 простих, але дієвих способи подовжити пеніс

Лікар-уролог і сексолог Рена Малік назвала чотири прості та дієві способи подовження пенісу. Якщо ви завжли думали, що довжина вашого пенісу замала, можливо виною цьому була зайва вага чи надмірний рівень стресу.

Про це пише видання Men's Health.

Голіть волосся на лобку

Особливо це стосується власників густої рослинності в цій області, оскільки вона може приховувати більшу частину пеніса.

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Схудніть

При зайвій вазі жирові відкладення утворюються також на лобку, роблячи пеніс візуально менше.

Стежте за рівнем стресу

При високому рівні адреналіну м’язи стискаються, від чого пеніс стає коротшим.

Більше займайтесь сексом

За словами Малік, часті ерекції викликають приплив крові до тканин пеніса, що позитивно позначається на його розмірі. Одночасно з цим тривала відсутність сексу призводить до погіршення кровопостачання та живлення цих тканин киснем, призводячи до скорочення через зниження еластичності.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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