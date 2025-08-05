Вчені назвали 5 серпня 2025 року найкоротшим днем у історії спостережень: у чому причина

У вівторок, 5 серпня, обертання Землі дещо прискориться. Це може зробити цей день одним із найкоротших за всю історію спостережень — попереджають науковці.

Причиною такої зміни є гравітаційний вплив Місяця, який впливає на динаміку обертання планети. Як наслідок, швидкість обертання навколо осі трохи зросте, що скоротить тривалість доби на приблизно 1,25 мілісекунди, повідомляє Daily Mail.

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Хоча така зміна занадто незначна, щоб її відчула людина, фахівці застерігають: якщо тенденція прискорення зберігатиметься, у майбутньому це може мати серйозні наслідки. Науковці не виключають, що без належного контролю це явище з часом призведе до масштабних змін на планеті.

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