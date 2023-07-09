Вчені назвали дивний, але дієвий спосіб схуднення

Нестача сну та неповноцінний нічний відпочинок призводять до швидкого набору ваги й можуть призвести до ожиріння. Вчені дійшли висновку, що підтримувати нормальну вагу без дієт і обмежень можна, якщо регулярно висипатися і спати не менше за певну норму.

Науковці Чикагського університету провели дослідження, в результаті якого встановили, що режим нічного відпочинку прямо впливає на схуднення. Чим більше людина не досипає, тим більше ймовірність набору зайвої ваги. За своїми висновками вчені підкреслюють, що збільшення тривалості сну сприяє втраті зайвих кілограмів.

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Одним з виявлених факторів, які пов'язані з ожирінням, є підвищена кількість споживаних калорій, а не відсутність фізичних навантажень. І дослідження показали, що збільшення тривалості сну може бути одним із розв'язань цієї проблеми. Вчені провели експеримент з участю 80 дорослих людей з надмірною вагою, які спали менш як 6,5 годин на добу. Кожному з учасників експерименту надали допомогу фахівці, щоб налагодити їх режим сну та продовжити його тривалість в середньому на півтори години.

Після продовження тривалості сну ні одному з учасників експерименту не було вказано зменшувати їжу. Однак виявилося, що після збільшення тривалості сну вони почали споживати менше калорій протягом дня, і у них зменшилася тяга до жирної їжі.

Голова Центру сну, Есра Тесалі, зауважила, що це дослідження ще раз підтверджує важливість належного сну для нормальної роботи організму. Коли графік сну встановлюється, покращуються метаболічні процеси, зникає надмірний апетит, покращується робота кишечника та багатьох інших органів.

Загалом, результати цього дослідження вказують на те, що належний сон є важливим фактором для підтримки нормальної ваги і здоров'я. Отримані дані надають додатковий аргумент у підтримку необхідності регулярного висипання та тривалого нічного відпочинку для людей, які бажають зберігати оптимальну вагу та підтримувати здоровий спосіб життя.

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