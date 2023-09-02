Учені знайшли докази, що люди носили взуття 148 000 років тому (фото)

Вчені виявили докази того, що люди в Південній Африці могли носити взуття 148 000 років тому. Це допоміг з'ясувати новий аналіз стародавніх слідів на трьох різних місцях на узбережжі мису, датованих від 79 000 до 148 000 років.

Це засвідчило, що люди, які залишили ці сліди, могли бути взуті в сандалі на твердій підошві. Дослідження опубліковано в журналі Ichnos.

Відбитки на скам'янілості не мають пальців, але мають "заокруглені передні кінці, чіткі поля та можливі докази точок кріплення ремінця".

Щоб перевірити цей висновок, дослідники зробили власні сліди в сандаліях, схожих на дві різні пари взуття, які історично використовували корінні народи сан у південній Африці. Експерименти показали, що використання взуття з твердою підошвою на мокрому піску залишало відбитки з чіткими краями, без відбитків пальців ніг і поглибленнями в місцях, де шкіряні ремінці стикалися з підошвою – так само як маркування у місцевості Kleinkrantz.

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Автори дослідження не вважають докази переконливими, але вони інтерпретують три місця як такі, що свідчать про наявність взутих гомінідів, які використовували сандалі на твердій підошві.

Вони пропонують можливий мотив використання такого взуття, пояснюючи, що прибережний пошук їжі передбачає лазіння по гострих каменях, а також створює ризик наступити на морських їжаків.

Зазначається, що це дослідження є найдавнішим доказом того, що люди використовували взуття для захисту своїх ніг.

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