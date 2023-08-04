Вчені виявили на дні Галілейського моря в Ізраїлі човен 1 століття до н.е., який може мати відношення до біблейських подій

Том Мейєр, відомий професор біблійних досліджень у Біблійному коледжі та аспірантурі Шаста в Каліфорнії (США), оголосив про важливу археологічну знахідку у Галілейському морі, що може підтвердити події з Біблії.

Про це пише Express.

Галілейське море відоме як Тіверіадське озеро і має велике релігійне значення, пов'язане з життям Ісуса і його чудесами.

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Після довгострокової посухи в Ізраїлі приблизно 40 років тому, люди розпочали активно досліджувати дно Галілейського моря. У ході досліджень був знайдений човен, що датується періодом між першим століттям до нашої ери і кінцем першого століття нашої ери. Том Мейєр вважає, що це саме той човен, який пов'язаний з подорожами Ісуса та його учнів по Галілейському морю.

Знахідка дає можливість краще зрозуміти реальність подій, описаних у Біблії, хоча конкретна роль цього човна в історії Ісуса залишається невідомою. Але вона допомагає краще проникнути у світ Біблії та розуміти її значення.

Нагадаємо, у Швейцарії знайшли наконечник стріли бронзового віку, виготовлений з метеорита.

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