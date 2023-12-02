Вчені припустили, що динозаври можуть бути причиною того, чому ми не доживаємо до 200 років

Вчені вважають, що ссавці швидко старіють через домінування динозаврів у минулому

Вчені вказують на помітні різниці у швидкості старіння між ссавцями, рептиліями та амфібіями, та стверджують, що ця розбіжність може бути пов'язана з періодом домінування динозаврів мільйони років тому.

Мікробіолог Жоао Педро де Магальянш з Бірмінгемського університету в Великій Британії поділився своєю гіпотезою про "вузьке місце довголіття" у нещодавно опублікованій статті. Про це пише Sciense Alert.

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За цією гіпотезою, коли динозаври володарювали Землею, меншим ссавцям потрібно було швидко розмножуватися для виживання. Це призвело, можливо, до відкидання генів, що контролюють тривалість життя, під час еволюції.

"Деякі з найдавніших ссавців були змушені жити в нижній частині харчового ланцюга і, ймовірно, витратили 100 мільйонів років у епоху динозаврів, розвиваючись для виживання завдяки швидкому розмноженню", – вказав де Магальянш.

В дослідженні зазначається, що наші давні предки втратили певні ферменти, зокрема ті, що відновлюють пошкодження, спричинене ультрафіолетовим світлом, під час ери динозаврів.

Цікаво, що навіть у ссавців, які активні вночі, відсутні принаймні один із трьох ферментів, відомих як фотоліази. Це може бути пов'язано з їхнім нічним способом життям.

Гіпотеза також вказує на інші ознаки, такі як втрата здатності зубів до неперервного росту, аналогічно до рептилій, які можуть замінювати зуби протягом усього життя.

Хоча гіпотеза наразі залишається теоретичною, вчені вважають, що розуміння генетичних факторів, які впливають на старіння, може призвести до нових відкриттів у боротьбі з віковими захворюваннями.

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