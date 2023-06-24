Вчені дізнались місцерозташування міста, де відбудеться біблійний кінець світу
Науковці стверджують, що знають місце, де відбудеться остання битва добра та зла. Це стародавнє місто Мегіддо, розташоване на півночі Ізраїлю.
Про це пише IFLScience.
У місті Мегіддо, яке являється археологічною пам'яткою жили люди протягом приблизно шести тисячоліть, з 7000 року до нашої ери. Про поселення згадується у Новому Заповіті як про місце останньої битви між добром і злом.
У книзі Об'явлення написано, що вирішальна битва відбудеться, коли "демонічні духи" скличуть "царів усього світу, щоб зібрати їх на битву у великий день Бога Вседержителя на місці, яке по-єврейськи називається Гармагедон".
Назву змінили на Армагеддон, вчені стверджують більшість, що вона походить від "Хар Мегіддо". Це означає "гора Мегіддо". Місто раніше було одним із найважливіших у стародавньому світі, адже знаходилосьна головному сухопутному шляху між Єгиптом і Месопотамією.
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У ході розкопок на території міста були виявлені перші поселення, вік яких сягає кінця кам'яного віку.
Там були знайдені палаци, храми і стародавні укріплення, серію замурованих воріт, ймовірно створених за царя Соломона.
Крім того, у місті знайшли підземний тунель, який постачав воду до укріпленого міста з найближчого джерела. Таким чином місцеві мешканці могли вижити під час облоги.
Нагадаємо, у Монголії знайшли найдавніший фалічний кулон, якому 42 тисяч років.
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