Вчені вперше знайшли частинки мікропластику у крові людини

Мікропластик, який широко проникає навколо нас, тепер знайдено навіть у внутрішніх системах людини, зокрема в крові. Дослідники з'ясували, що цей невидимий забруднювач присутній в організмі багатьох, а його поширення та вплив на здоров'я стають темою для серйозного наукового обговорення.

Нові дослідження, проведені на основі аналізу понад 3600 зразків, виявили, що мікропластик присутній у крові, серцевому м'язі, легенях, а навіть в плаценті та фекаліях немовлят. Цей проникливий матеріал потрапляє до організму через різні шляхи, включаючи харчування, воду та навіть повітря.

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Згідно з дослідженням, середній американець вживає щоденно від десятків тисяч до сотень тисяч частинок мікропластику з їжею. При цьому важливо враховувати джерело води: бутильована вода може містити більше мікропластику, ніж водопровідна.

Дослідження виявило, що найбільше поширені частинки мікропластику - поліетилентерефталат, поліетилен і полімери стиролу. Ці пластикові частинки можуть мати негативний вплив на здоров'я, втручаючись у мікроклітинне дихання та спричиняючи гормональні розлади.

Хоча науковці ще не знайшли ефективного способу вивести мікропластик з організму, дослідження показують, що цей матеріал може бути всмоктуваним організмом та впливати на його функціонування. Проте технологічний прогрес та наукові дослідження вказують на можливі шляхи розщеплення та контролю реакцій на мікропластик.

Пропонуємо дізнатися, чому пластик домінує в індустрії моди.

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