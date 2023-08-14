Вчені з‘ясували як знаменитому собаці Балто вдалось врятувати ціле селище від дифтерії

У 1925 році стала відома історія їздового собаки на ім'я Балто, яка привернула увагу газет по всьому світу. Незважаючи на снігопади, він виконав доставку ліків від дифтерії до віддаленого міста на Алясці. Сучасні дослідники на основі ДНК, взятої з його шерсті, розкрили більше деталей про те, як він здійснив цей вражаючий подвиг.

Про це пише NV.Ua.

Вчені, які досліджували геном собаки, зрозуміли, що Балто був відносно невеликим в порівнянні з сучасними сибірськими хаскі та аляскинськими маламутами, які зараз використовуються в якості їздових псів.

Його висота становила 55 см в холці. Цікаво, що Балто мав неймовірно густу шерсть. Його підшерсток був вдвічі густішим порівняно з хаскі. Схоже, це допомогло йому впоратися з труднощами маршруту під час суворої зими Аляски.

Більше того, Балто мав рідкісні гени, які допомагають перетравлювати крохмаль. Його кістки, суглоби та м'язи були міцнішими, ніж у багатьох інших собак.

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Це може пояснюватись тим, що Балто був результатом схрещування різних видів собак і мав в собі різноманітні гени, що дали йому виграшну комбінацію.

Ці висновки викликають роздуми щодо майбутнього чистокровних порід собак. Дослідження показали, що вони не завжди мають міцне здоров'я. Деякі породи, як наприклад, французькі бульдоги, живуть дуже короткий час.

Ряд країн навіть заборонив розведення та продаж таких "проблемних" порід. У Нідерландах, наприклад, вже прийняті такі обмеження.

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