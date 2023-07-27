Вдала 'бавовна': у ЗСУ розповіли, чому ворог міг перестати використовувати ракети 'Онікс'

Окупанти могли припинити обстрілювати Україну ракетами "Онікс" через вдалу "бавовну" в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, 24 липня у Джанкойському районі було зафіксовано влучання в склад боєприпасів ворога.

Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України капітан 1-го рангу Наталя Гуменюк в ефірі телеканалу "Еспресо". З її слів, окупанти можуть атакувати ракетами повітряного базування.

"Загроза для України залишається з моря, з суходолу, з повітря. Оскільки у ворога є і флот, і повітряні сили, і берегові ракетні комплекси. Зокрема, відсутність атак саме ракетами "Онікс" може свідчити про вдалу "бавовну" в Джанкої, але ще абсолютного підтвердження ми не отримали", – сказала Наталія Гуменюк.

Гуменюк зазначила, що окупанти все ще можуть виробляти ракети повітряного базування Х-101 та Х-555. Також ворог має запас ракет Х-22, які модернізують до рівня Х-32, та багато ракет "Іскандер" категорії "К", які ідентичні "Калібрам "і категорії "М", які є балістичними.

Нагадаємо, 24 липня так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов заявив про влучання безпілотника по складу боєприпасів у Джанкойському районі. Крім того, після "бавовни" окупаційна влада Криму прийняла рішення про зупинку руху залізницею та евакуацію населення.

Своєю чергою речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук повідомив про можливе знищення ракет "Онікс", які зберігалися на складі БК під Джанкоєм.

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