Вдалий варіант швидкої вечері: рецепт лінивих вареників із сиром та м‘ятним соусом
Чудовий варіант сніданку чи вечері. Солодкі вареники з сиром з освіжаючим м’ятним соусом не залишать байдужим нікого.
Інгредієнти:
– Сир кисломолочний – 400 г
– Борошно – 1 склянка
– Яйце – 1 шт
– Цукор – 2 ст. л.
– Сіль – дрібка
– Лимонна цедра – 3 г
— Масло вершкове – 30 г
Для соусу:
– Йогурт грецький – 200 г
– Цукрова пудра — 1 ч. л.
– М’ята свіжа – 2 гілочки
Читайте також: Як приготувати шоколадний фондан, щоб був як в ресторані
Спосіб приготування:
1. Сир перетріть з яйцями, цукром і сіллю. Додайте лимонну цедру та борошно. Вимішайте тісто.
2. Розділіть тісто на чотири рівні шматки. Кожен з них скачайте в довгу "ковбаску", з якої зробіть вареники розміром 1 см, кожен з яких притисніть та обваляйте в борошні.
3. У каструлю налийте воду та дайте їй закипіти. Відваріть вареники кілька хвилин, доки не вспливуть. Викладіть на тарілки та полийте маслом.
4. Соус: дрібно поріжте м’яту та змішайте її з цукровою пудрою та йогуртом.
Радимо також звернути увагу на рецепт бананового пудингу.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!