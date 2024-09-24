Здорожчання продуктів в Україні: що найбільше вдарило по гаманцю

В Україні спостерігається стрімке зростання цін на промислову продукцію. Зокрема, за підсумками серпня поточного року, гуртові ціни виробників підвищилися на 31,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

За даними Державної служби статистики, найбільш відчутне подорожчання торкнулося харчових продуктів. Так, ціни на молочну продукцію зросли на 17,8%, а на м'ясо та м'ясні вироби – на 16,4%.

За темою: Дорожчають і будуть дорожчати: експерти радять зробити запаси певних продуктів

Здорожчання продуктів в Україні: що найбільше вдарило по гаманцю. Джерело: ukrstat.gov.ua Здорожчання продуктів в Україні: що найбільше вдарило по гаманцю. Джерело: ukrstat.gov.ua

Також значно подорожчали хліб та хлібобулочні вироби – їхня вартість зросла на 9,2%. Ціни на виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів загалом зросли на 10,5%.

Єдиним продуктом, ціна на який знизилась, став цукор. За рік його вартість зменшилась на 10,3%.

Днями експерти пояснили, чому дорожчає олія. За прогнозами "УкрОліяПром", урожай соняшнику в 2024 році може скоротитися на 7-12% порівняно з попереднім роком. Це призведе до зростання цін на соняшник на світовому ринку, що, своєю чергою, позначиться на вартості соняшникової олії для споживачів.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, що в Україні подорожчали ключові продукти.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!