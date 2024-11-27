Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх станцювала на підтримку Олександра Усика

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх оригінально висловила підтримку українському боксеру Олександру Усику. 23-річна спортсменка опублікувала у своєму Instagram відео, на якому виконала спеціальний танець, присвячений Усику та його команді.

"Я підтримую Олександра Усика і його команду 😎❤️ Вперед, чемпіоне!", – підписала свій пост Магучіх, який швидко зібрав схвальні відгуки від її підписників. У коментарях шанувальники залишали слова захоплення: "Красуня", "Така мила", "Крутезна" і "Неймовірна", підтримуючи ініціативу спортсменки.

Зростає очікування бою Усика з Ф’юрі

Танець Ярослави з’явився напередодні довгоочікуваного бою між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі, який відбудеться 21 грудня. Усик, титулований чемпіон, продовжує отримувати широку підтримку як від фанатів, так і від українських спортсменів, готуючись до важливого поєдинку.

Жест Ярослави Магучіх не лише демонструє її повагу до Усика, але й підкреслює єдність і взаємну підтримку серед українських топспортсменів.