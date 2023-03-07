Українські бійці вистежили та ліквідували групу вагнерівців біля Бахмута (відео)

Українські бійці ліквідували ворожу групу вагнерівців біля Бахмуту. Відео знищення ворога виклали у мережу.

У Державній прикордонній службі повідомили, що днями група вагнерівців намагалася атакувати один з опорних пунктів наших захисників на Бахмутському напрямку.

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"У ближньому бою штурмовиків зупинили. Втративши частину сил, ворог почав відходити. Аеророзвідка Нацгвардії вистежила втікачів, а прикордонники-мінометники знищили щонайменше 7 загарбників", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у понеділок, 6 березня, під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача разом з військовим керівництвом ухвалив рішення, що бої за Бахмут триватимуть. На Ставці сторони заявили: президент, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександр Сирський виступили за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті.

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