Українські добровольці ефектно знищили гаубицю окупантів 'Мста-Б' (відео)

Українські військові продовжують знищувати ворожу техніку на різних ділянках фронту. Зокрема, захисники України знищили російську гаубицю 2А65 "Мста-Б" та боєкомплект.

Ліквідацією військової техніки займалися добровольці 8-го окремого батальйону Аратта імені Андрія Гергерта УДА. Про це повідомили на сторінці батальйону у Facebook.

"Наші палкі вітання знищують вщент "Мста-Б" та б/к. Тримаємо рівень температури у пеклі для окупантів", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як українські добровольці виявили місце розташування гаубиці окупантів. На наступних кадрах видно, що через влучання відбулася детонація боєкомплекту, через що снаряди почали вибухати.

Точний час та місце знищення гаубиці не повідомляється з міркувань безпеки.

Додамо, 2А65 "Мста-Б – це гаубиця калібру 152 мм, здатна уражати цілі на відстані понад 24 кілометри.

Тоді як бійці 23-ї ОБр ОГП "Хортиця" знищили спостережний пункт росіян на території Запорізької області.

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