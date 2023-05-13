Український медик розповів іноземцям про війну Україні і закликав долучитися до важливої ініціативи

Український медик, стоматолог, спікер міжнародного рівня та волонтер Назарій Михайлюк виступив на стоматологічному конгресі у Вільнюсі. На кожному виступі він нагадує іноземним колегам про війну та наслідки російської агресії. Закликає не забувати про це, бо війна все ще триває.

"Розповідати про війну не важко, я вважаю, що це необхідно. Для людей, які не проживають в Україні, війна тут здається якимось фільмом, про який іноземці час від часу чують у новинах, або читають в інтернеті. Останнім часом кількість новин про Україну зменшилась. Саме тому розповідати це все зі сцени мені як лектору є дуже важливо. Багато хочуть долучитися та підтримати Україну. Хтось морально, хтось намагаться підтримати фінансово, дуже важливо цих людей тримати проінформованими", – зазначив Назарій Михайлюк.

Нещодавно він став амбасадором благодійної ініціативи "Збережи усмішку". Ця акція була розпочата в січні цього року та має такі цілі: чек-ап, лікування та профілактика карієсу у 5000 дітей шкільного віку з родин переселенців та військових.

Назарій Михайлюк закликав небайдужі клініки та лікарів долучатись до цієї ініціативи, адже багато хто з переселенців та військових не має змоги якісно пролікувати своїх дітей.

"Наразі ми маємо залучених 20 клінік та пролікованих 350 дітей. Якби більше клінік доєдналось до цієї ініціативи, ми би мали змогу пролікувати швидше цю кількість та продовжити проєкт далі", – додав він.