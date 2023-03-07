Український мультфільм 'Мавка. Лісова пісня' поставив рекорд, зібравши за перші вихідні 24,9 млн грн

Український мультфільм "Мавка. Лісова пісня" зібрав 24,9 мільйона гривень за перші вихідні в прокаті, після релізу 2 березня 2023 року. Таким чином стрічка стала рекордсменом серед вітчизняних релізів.

Лише за 4-5 березня на мультфільм придбали понад 189 000 квитків. Про це повідомляє видання Forbes із посиланням на Film.ua Group.

Для порівняння, фільм "Щедрик" за вісім тижнів зібрав понад 84 000 глядачів та 10,6 мільйона гривень. Стрічка вважається успішною у кінопрокаті.

Відомо, що "Мавку" продали до понад 20 країн, зокрема: США, Канади, Франції, Італії, Іспанії, Португалії, Польщі, Румунії, Хорватії, Естонії, Латвії, Литви, Швеції, Данії та інших.

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Бюджет мультфільму становить 187 мільйонів гривень. Частка державної участі у виробництві "Мавки" складає 49,5 мільйона гривень.

До показу мультфільму FILM.UA активно займались промоцією. Зображенням "Мавки" брендували "Сільпо", у співпраці з Sova створили колекцію прикрас, спільно з Duna випустили шкарпетки з зображеннями героїв мультфільму.

Анімаційних героїв мультфільму озвучували українські зірки Артем Пивоваров, Сергій Притула, Олена Кравець, Юлія Саніна, Олег "Фагот" Михайлюта, Олег Скрипка, DZIDZIO, Наталія Сумська, Катерина Осадча та Ніна Матвієнко.

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