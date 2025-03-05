Українським водіям розповіли, де можна перевірити наявність штрафу за порушення ПДР у 2025 році

Сучасні технології значно полегшили процес контролю та сплати штрафів за порушення ПДР. Автовласники мають можливість оперативно перевіряти наявність заборгованості й здійснювати оплату за допомогою онлайн-сервісів.

Так, у 2025 році доступно кілька способів перевірки штрафів. Про них розповіли на сайті "Твоя машина".

Де можна перевірити штрафи за номерним знаком автомобіля

Офіційний сайт МВС України дозволяє знайти штрафи за держномером авто або даними водія.

YouControl – сервіс, що надає відомості про порушення.

OpenDataBot – платформа для перевірки суми та статусу штрафів.

Мобільні застосунки Дія та "Приват24" – зручні інструменти для перевірки та швидкої оплати.

Додаток "Штрафи ПДР" (Android/iOS) допомагає контролювати наявність штрафів і сплачувати їх онлайн.

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Які наслідки чекають при несвоєчасній сплаті штрафу

Прострочення оплати штрафів може спричинити суттєві наслідки:

Збільшення суми боргу – щоденне нарахування пені до 10% за затримку платежу.

Обмеження керування транспортом – можливе тимчасове позбавлення водійських прав.

Примусове стягнення – виконавчі органи можуть заморозити рахунки та накласти арешт на майно.

Як оплатити штраф за порушення ПДР

Оплатити штраф можна наступними способами:

Через онлайн-сервіси: Дія, "Приват24", OpenDataBot.

Використовуючи мобільні платежі: Google Pay, Apple Pay.

Через банківські термінали та банкомати.

Нагадаємо, українським водіям загрожує 3400 грн штрафу за несвоєчасну заміну прав.

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