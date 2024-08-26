Українцям можуть почати 'міняти'старі квартири: нардепка розповіла подробиці

Законопроєкт про комплексну реконструкцію кварталів старого житлового фонду в Україні готується до другого читання. Очікується, що він може бути винесений на розгляд у сесійній залі Верховної Ради до кінця 2024 року. В першому читанні документ був ухвалений ще у 2022 році – відповідно до нього, під оновлення підпадають "хрущовки" та інші будинки старого житлового фонду. Основна мета полягає у вирішенні проблеми застарілого житла.

Про це повідомляє OBOZ.UA з посиланням на "Мінфін". Вказується, що в Україні нараховується:

приблизно 45,6 тисяч будинків старого житлового фонду;

понад 17 тисяч будинків, що перебувають в аварійному стані.

"Йде підготовка проєкту до другого читання, йде складно. Але, сподіваюся, до кінця року ми зможемо подати цей законопроєкт на друге читання. На той час вже має бути прийнято у першому читанні нову законодавчу рамку про житлову політику (новий Житловий кодекс. – ред.)", – розповіла аналітикам голова Комітету ВР з питань організації державної влади Олена Шуляк ("Слуга народу").

Що будуть робити зі старими будинками

Автори матеріалу зазначають, що в законопроєкті йдеться про можливість реконструкції або модернізації будівель, які підпадають під оновлення. Серед можливих робіт:

заміну комунікацій, вікон та інженерного обладнання;

утеплення фасадів;

облаштування умов для людей з інвалідністю тощо.

Також розглядається варіант знесення будівель із подальшим будівництвом нових на їхньому місці.

"Рішення – реконструювати чи зносити – прийматиметься окремо в кожному будинку, з огляду на результати енергетичного аудиту та техніко-економічних розрахунків. При цьому в законопроєкті прописано можливість примусового відчуження земельних ділянок у рамках реконструкції мікрорайонів — у разі "суспільної необхідності". Якщо власники ділянок будуть проти, вирішуватиме це питання суд", – зазначили аналітики.

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Що хочуть робити з людьми, чиї будинки зноситимуть

Також повідомляється, що для власників житла в будинках, які підлягають реконструкції, передбачено надання варіантів у так званому "маневреному житлі" на період будівництва або реновації їхнього будинку. У разі знесення будівлі мешканцям можуть запропонувати:

тимчасове переселення в маневрене житло, відоме як "стартовий" будинок, на час проведення будівельних робіт;

надання постійного житла в уже збудованому багатоквартирному будинку;

або виплату грошової компенсації.

"Важливо закласти такий механізм, щоб не було можливості маніпулювати, особливо – у місцевої влади. Щоб не було такого, що виселили пів кварталу з "хрущовок", людям нічого не дали (а таке теж може бути), не оновили інфраструктуру, і раптом на цьому місці з'являються нові будинки" – пояснила Шуляк.

Отримати квартиру за прописку у "хрущовці" не вийде

Водночас вона підкреслила, що за новим законом люди отримають стільки ж квадратних метрів, скільки вони мали у своїй "хрущовці". Тому зареєструватися в будинку, який підлягає знесенню і отримати додаткову площу не вдасться.

"З 2006 року, коли почалися дискусії на тему реновації "хрущовок", і під кожну активізацію таких обговорень, люди масово прописуються в такому житлі. Є квартири, у яких прописано по 20 осіб. І всі розраховували, що їм дадуть за Житловим кодексом 13,65 квадратних метрів нового житла", – пояснили проблему аналітики.

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Також зазначається, що будуть враховані спеціальні коефіцієнти. Наприклад, якщо людині, яка проживала в "хрущовці" в центрі міста, пропонують нове житло в іншому районі. Такий механізм уже працює в рамках програми єВідновлення.

"Є вартість житла на компенсацію – 36 422 грн за квадратний метр, – і кілька коефіцієнтів, що коригують цю вартість. Ми ці коефіцієнти плануємо закласти на законодавчому рівні, щоби не було зловживань", – розповіла Шуляк.

Автори матеріалу додають, що в законопроєкті зазначено, що власникам житла в будинках, які підлягають реконструкції, надається рівноцінне житло за площею та кількістю кімнат, незалежно від кількості зареєстрованих мешканців. Якщо забудовник збільшить площу нової квартири без попереднього погодження з власником, він не має права вимагати додаткову оплату за ці "зайві" метри.

Разом із тим, законопроєкт передбачає можливість додаткової оплати за ринковою вартістю за домовленістю сторін, що може створити певні ризики для громадян.

"Навряд чи забудовники будуватимуть у нових будинках такі самі за форматом квартири, як у "хрущовках" чи "панельках". Зрозуміло, що здебільшого обговорюватиметься тема "зайвих" квадратних метрів, за які запропонують доплатити "по ринку". І немає гарантії, що власники квартир не підпишуться, "не дивлячись", під договорами про доплату за додаткові квадратні метри", – підсумували аналітики.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав про податок на старі квартири та будинки в Україні.

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