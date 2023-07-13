Українцям пояснили, чи дійсно можна уникнути мобілізації через релігійні переконання

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, тому чоловіків віком від 18 до 60 років можуть призвати на службу. Водночас віряни певних конфесій не можуть брати зброю до рук через релігійні переконання.

Попри це, віряни все одно підлягають загальній мобілізації, однак з низкою важливих особливостей. Про це повідомляє РБК-Україна.

Зазначається, що до переліку релігій, які забороняють тримати у руках зброю, належать:

Адвентисти-реформісти

Адвентисти сьомого дня

Євангельські християни

Євангельські християни-баптисти

Покутники

Свідки Єгови

Харизматичні християнські церкви та церкви, прирівняні до них відповідно до зареєстрованих статутів

Християни віри євангельської та церкви, прирівняні до них згідно із зареєстрованими статутами

Суспільство Свідомості Крішни

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Згідно з чинним законодавством, ніхто не може бути звільнений від обов'язків перед державою за мотивами релігійних переконань. Втім, якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, він може пройти альтернативну (невійськову) службу.

Йдеться про виконання обов'язку перед суспільством без військового вишколу та використання зброї. Термін такої служби є більшим за строкову у півтора раза.

Вірянам потрібно написати відповідного листа до військкомату та попросити виконувати військовий обов'язок у формі альтернативної служби. Для цього потрібно надати документ, який підтвердить приналежність до певної релігійної організації.

Таке право мають лише віряни, які належать до офіційних і чинних згідно із законодавством України релігійних організацій.

Нагадаємо, Кабмін затвердив оновлений Порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану. Відповідною постановою Кабінет міністрів визначив критерії для віднесення підприємств до переліку критичних для бронювання співробітників від мобілізації.

Повістку можуть вручити уповноважені посадові особи в будь-якому місці, яке не заборонене законодавством України. Її не обов’язково можна отримати саме від представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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