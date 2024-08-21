Українцям повідомили важливі зміни, пов’язані з оформленням міжнародного та внутрішньго паспортів

З 19 серпня для громадян України почали діяти нові правила, які стосуються процесу оформлення документів.

Ці зміни запроваджені на підставі закону "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус". Про це пише pmg.ua.

З 19 серпня почала діяти ключова зміна: тепер громадяни України матимуть можливість оформляти закордонний паспорт та внутрішній паспорт одночасно.

Процедура може бути виконана в терміновому порядку або в стандартному режимі. Від цього залежить і її вартість:

20 робочих днів – 908,4 гривні;

7 робочих днів – 1 816,8 гривні.

З 19 серпня отримати паспорт громадянина можна швидше – лише за 7 робочих днів замість попередніх 10.

Крім того, для осіб, які досягли 65-річного віку, більше не потрібно оновлювати паспорт кожні 10 років – документ стає безстроковим. Перший паспорт можна отримати вже у 14 років. Для цього необхідно самостійно або через законного представника подати відповідну заяву.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні штрафують за "неправильні" паспорти.

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