Українців відмовляють від поїздок до Ізраїлю: посол назвав причини

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук закликав громадян України утриматися від планування поїздок до Ізраїлю через проблеми з авіаперельотами. Він пояснив, що більшість іноземних авіакомпаній скасували рейси до Ізраїлю через високі витрати на страхування, що ускладнює подорожі.

Громадянам, які вже перебувають в Ізраїлі, посол рекомендував користуватися послугами ізраїльських авіакомпаній, які продовжують здійснювати рейси без перешкод. Також Корнійчук під час пресконференції в UkraineMediaCenter повідомив про відтермінування введення електронних віз для українців на пів року, що дозволить краще підготуватися до нових правил.

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"Якщо наші громадяни, які опинилися в Ізраїлі, не можуть виїхати, ми радимо всім купувати авіаквитки ізраїльських авіакомпаній, які літають безперешкодно і немає ніяких проблем", – зазначив він.

Посол додав, що Ізраїль відтермінував на пів року введення електронних віз для українців, їх запровадять вже з 2025 року.

Євген Корнійчук додав, що наразі обмежень на в’їзд до Ізраїлю немає.

"Ніяких обмежень немає. Формально так само туристи, які їдуть на термін до 90 днів, мають чітко пояснити прикордонникам, куди вони подорожують, показати реєстрацію готелю, зворотний квиток, і питань ніяких немає", – пояснив він.

Що стосується бажання українців виїхати з Ізраїлю, за словами посла, таких не надходило.

"До нас звернень громадян як таких не було щодо евакуації. Були звернення стосовно того, що робити, якщо скасували рейс. Все відбувається в штатному режимі, ніяких суттєвих застережень і звернень громадян щодо евакуації не поступало", – зазначив Корнійчук.

Нагадаємо, у квітні 2024 року Іран завдав масованого комбінованого удару по Ізраїлю.

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