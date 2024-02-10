Українці можуть отримати надбавку до пенсії: який її розмір та як це зробити

Деякі українці можуть отримати надбавку до пенсії. Додаткову виплату в розмірі від 300 до 570 гривень надаватимуть щомісяця.

Про це повідомило видання "На пенсії". Мова йде про вікові доплату, які було встановлено українцям ще з 2020 року.

Спочатку такі надбавки отримали пенсіонери від 80 років, тоді як з жовтня 2021 – пенсіонери від 75 років, а з 2022 року – ті, кому виповнилося 70 років. Проте під час березневої індексації у 2022 році вікові доплати пенсіонерам від 75 та 80 років були проіндексовані.

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Таким чином пенсіонери від 70 до 74 років щомісяця отримують 300 гривень, від 75 до 79 років – 456 гривень, а від 80 років – 570 гривень.

Проте таку надбавку можуть отримати лише ті українці, чия пенсія не перевищує 10 340, 35 гривень.

У виданні наголосили, що виплати не підсумовуються. Якщо в 74 роки людина отримувала 300 гривень доплати, то при досягненні 75 років ця сума збільшується до 456 гривень, тобто додається лише різниця, а саме 156 гривень. Це ж стосується і досягнення 80 років, тоді доплачуватимуть різницю між 456 і 570 гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як нараховується доплата до пенсії за понаднормовий стаж.

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