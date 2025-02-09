Українці можуть заощадити на квитках 'Укрзалізниці': перевірені лайфхаки для мандрівників

За минулий рік вартість квитків на поїзди, особливо міжнародних рейсів, значно зросла. Втім, мандрівники знайшли способи, як скоротити витрати на подорожі з пересадками.

Про це повідомляє Liga.net. Через постійний дефіцит квитків на міжнародні рейси українці почали шукати альтернативні варіанти подорожей поїздом за кордон.

Досвідчені пасажири розбивають маршрут на два відрізки, що дозволяє значно заощадити. Наприклад, поїздка за маршрутом Київ – Могилів-Подільський, а потім Могилів-Подільський – Кишинів обійдеться приблизно на 1000 грн дешевше, ніж прямий рейс Київ – Кишинів.

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Схожа ситуація і з подорожами до Польщі. Якщо придбати окремі квитки на маршрути Запоріжжя – Львів та Львів – Перемишль, можна зекономити до 700 грн. Загалом різниця у вартості квитків у середньому сягає 1000 грн.

Чому ціни на міжнародні квитки вищі?

У компанії пояснили, що тарифи на міжнародні перевезення формуються відповідно до правил SCIC (спеціальних умов міжнародного транспорту). Вартість проїзду розраховується у євро та конвертується за актуальним курсом на момент оплати.

Водночас "Укрзалізниця" самостійно встановлює ціни на внутрішні рейси та може надавати знижки, що й дозволяє пасажирам заощаджувати на розділених маршрутах.

Ціна поїздки залежить не лише від маршруту, а й від дня тижня та класу вагона. Наприклад, у вівторок і середу квитки коштують дешевше, тоді як у п’ятницю та неділю їхня вартість зазвичай зростає.

Раніше ми розповідали, про які несподівані безкоштовні можливості не здогадуються пасажири "Укрзалізниці".

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