Українці ризикують втратити доступ до власних коштів: кому банки можуть заблокувати картку

В Україні з 1 червня посилюються вимоги до переказів з картки на картку. Так, без підтверджених джерел доходу дозволена сума переказу зменшиться на 50 тис. грн і становитиме до 100 тис. грн.

На сьогодні більшість банків вдається до обмежень щодо клієнтів, якщо на їхніх карткових рахунках фіксується незвична активність або перевищено встановлений ліміт переказів. У таких випадках фінансова установа може тимчасово заблокувати підозрілий рахунок. Щоб уникнути цього, варто не використовувати картки для операцій, що не відповідають їх призначенню або вказаним кодам транзакцій. Провідна експертка з фінансового моніторингу "Глобус Банку" Марина Павленко у коментарі для OBOZ.UA розповіла, що мова йде про так званий міскодинг.

Не варто також використовувати свою банківську картку для протиправних дій – зокрема, участі в дроп-схемах, коли шахраям передається доступ до рахунків в обмін на фінансову вигоду.

Крім того, як зауважила Павленко, необхідно дотримуватись і інших рекомендацій, зокрема:

Перевірити чинні ліміти та нормативні обмеження на сайті свого банку. Це допоможе уникнути проблем із переказами.

Під час відкриття рахунку важливо чітко вказати мету взаємодії з банком, надати інформацію про заплановані фінансові операції та ті послуги, які вам будуть потрібні.

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"Надзвичайно важливо бути чесним щодо обсягу доходів та максимально очікуваної суми надходжень на рахунок протягом місяця. Чим більше правди у використанні рахунку – тим меншою є ймовірність його блокування", – зазначає банкірка.

Під час відкриття рахунку необхідно повністю відповідати на всі запити банку, а у разі потреби – надати додаткові документи.

"Типова ситуація: клієнтка хоче відкрити рахунок, не маючи власних доходів, але її чоловік планує щомісяця переказувати кошти на її картку. У такому випадку важливо пояснити мету відкриття рахунку, надати підтверджувальні документи і вказати обсяг щомісячних переказів у зіставленні з доходами чоловік", – пояснила Павленко.

Що робити у разі блокування рахунку

У разі блокування рахунку перш за все потрібно звернутися до свого банку. За словами банкірки, фахівці установи нададуть роз’яснення щодо подальших дій.

Вона також підкреслила, що у переважній більшості випадків, близько 90%, проблему вдається вирішити швидко та з незначними наслідками для клієнта.

"У більшості випадків після надання пояснень і документів клієнтові відновлюють доступ до рахунку. Якщо надана інформація виявляється недостатньою або не пояснює суть операцій, клієнту, ймовірно, доведеться змінити банківську установу", – розповіла Павленко.

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