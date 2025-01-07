Україну очікує аномальна погода: який прогноз роблять синоптики на середину зими

До України повертається незвично тепла погода для січня. Після періоду незначних морозів протягом наступних семи днів очікується потепління, а зниження температури нижче нуля можливе лише в нічний час.

Таку інформацію в коментарі для NV повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Анжеліка Ганчук."Ми будемо в теплому секторі циклону, який розташувався над Північним морем і прямуватиме в бік Скандинавії. У нас потоки переміщуватимуться з півдня і південного заходу", – зазначає експертка, пояснюючи причини потепління.

У ніч на середу, 8 січня, в західні та північні області країни прийдуть нові опади у вигляді дощу. Проте вже ввечері цього ж дня прогнозуються змішані опади – мокрий сніг очікується в західних, північних регіонах, а також у Полтавській та Харківській областях.

Читайте також: Бережіть улюбленців: у скільки градусів морозу на вулиці не можна вигулювати собак

Як зазначає синоптикиня, така погода протримається майже до кінця тижня. Вдень температура повітря коливатиметься від +3 до +8 градусів, а вночі – від +1 на півночі до +7 на півдні країни.

У четвер, 9 січня, на півночі стане трохи прохолодніше: вночі температура опуститься до −1…−2 градусів, можливий мокрий сніг. Ще одна хвиля опадів очікується на вихідні – вона зачепить західні регіони, а також Київщину, Черкащину, Кіровоградщину та Одещину. Місцями прогнозуються пориви вітру до 15−20 м/с.

Уже на наступному тижні температури знову наближатимуться до нульової позначки. Проте значних морозів поки що не очікується – радше прогнозується чергова хвиля потепління, яка прийде ближче до наступних вихідних.

"Звичної для нас зими поки що не буде. Але це для нас перевага – для енергетики, для військових", – підкреслює Ганчук.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де знаходиться найкрасивіша новорічна ялинка 2024 у світі та як вона виглядає.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!