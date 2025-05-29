Україну чекає потепління та локальні дощі: прогноз погоди на 30 травня

У п’ятницю, 30 травня, в Україні очікується потепління, однак у деяких регіонах пройдуть локальні дощі. У Києві цього дня дощів буде менше, ніж напередодні.

Водночас на заході країни, у частині центральних та східних областей можливі короткочасні опади, хоч у цілому день обіцяє бути переважно сухим. У більшості регіонів, за її прогнозом, дощитиме лише місцями. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Читайте також: Коли в Україні очікується потепління: прогноз погоди

Температурний фон в Україні буде різноманітним: на сході очікується +23...+26°C, у західних областях прохолодніше — від +15 до +19°C. У центральних і північних регіонах, включно з Києвом, повітря прогріється до +20...+24°C.

У столиці 30 травня прогнозується мінлива хмарність із невеликим дощем упродовж дня, а також сонячні прояснення. Температура сягатиме близько +20°C.

Синоптикиня також додала, що на початку червня стане ще тепліше, але опади повністю не припиняться. Температура повітря зросте до +23...+26°C, а на сході та півдні — місцями до +24...+29°C.

Раніше ми розповідали, чи варто чекати заморозків у червні в Україні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!