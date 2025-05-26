Україну затягне дощами: прогноз погоди на 27 травня

На початку тижня в Україні збережеться дощова погода. Синоптики попереджають, що в більшості регіонів дощитиме, а місцями можливі грози та сильні опади. Попри опади, температурний фон залишиться досить теплим — середньоденні показники коливатимуться в межах +19…+22 °C, хоча на сході країни можливе потепління до +29 °C.

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Згідно з даними Українського гідрометеорологічного центру, у вівторок, 27 травня майже вся територія України буде охоплена дощами різної інтенсивності. Незважаючи на негоду, температура залишиться помірною: вночі стовпчики термометрів показуватимуть +14…+16 °C, а вдень — переважно +20…+22 °C. У деяких районах Харківської, Донецької та Луганської областей прогнозується до +27 °C. Вітер змінних напрямків, швидкість 7–12 м/с.

Такі погодні умови є типовими для перехідного сезону, однак потребують пильності як від водіїв, так і від працівників інфраструктурних служб.

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