Вміє ігнорувати роботу ворожих РЕБ: в Україні створили новий FPV-дрон (фото)

Українські винахідники створили FPV-дрон (First Person View), який вміє ігнорувати роботу ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Його вже встигли протестувати.

Про це повідомив у Фейсбуці волонтер та підприємець Юрій Голик. За його словами, наразі творці БПЛА готуються провести ще кілька випробувань дрона.

"Пройшло перше тестування ударного FPV-дрона, який ми зібрали. Його точні технічні характеристики будуть зрозумілі у процесі кількох випробувань, які відбудуться цього тижня", – зауважив він.

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Юрій Голик поінформував, що цей дрон зможе переносити боєприпаси, вагою до 5 кг. Дальність польоту становитиме до 5 км.

"Дві відеокамери. Може бути оснащений тепловізором. Вміє ігнорувати роботу ворожих РЕБ. Цільове призначення – знищення живої сили противника, укриттів, вогневих точок, автомобілів та бронетехніки. Після всіх технічних та бойових випробувань безпілотник змінить свій дизайн", – розкрив він його характеристики.

За словами Голика, наразі команда інженерів "працює над складнішим проєктом" – це БПЛА-розвідник, що має розмах крил понад 3 м.

Довідково: Що таке режим FPV у дрона. FPV (First Person View) розшифровується як вид від першої особи. Такою абревіатурою називають один із напрямків радіокерованого авіамоделізму. FPV - це функція передачі відео в реальному часі за допомогою камери, що встановлена в передній частині БПЛА.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що київський школяр передав 10 тисяч гривень, зароблених на концертах, на "Армію дронів" для ЗСУ.

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