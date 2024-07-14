Померла зірка серіалу 'Район Беверлі-Гіллз' Шеннен Догерті, яка довгий час боролась з раком

Шеннен Догерті, відома акторка, яка зіграла Бренду Уолш у культовому серіалі "Беверлі-Гіллз 90210", а також Прю Геллівелл у "Зачарованих", померла у віці 53 років після багаторічної боротьби з раком.

Про смерть актриси повідомила її публіцистка Леслі Слоун. "З важким серцем я підтверджую смерть актриси Шеннен Догерті", - сказала вона в заяві для PEOPLE.

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Shannen Doherty. Джерело: x.com/NathanDelMare Shannen Doherty. Джерело: x.com/NathanDelMare

"У суботу, 13 липня, вона програла боротьбу з раком після багатьох років боротьби з ним", – додала Леслі Слоун.

У Догерті вперше діагностували рак грудей у 2015 році. Згодом, у 2017 році, рак повернувся, і їй поставили діагноз 4-ї стадії.

Попри важку хворобу, Догерті продовжувала зніматися в кіно та на телебаченні. Вона з'явилася в перезапуску "Беверлі-Гіллз, 90210" у 2019 році, а також брала участь у реаліті-шоу "Розставання з Шеннен Догерті" та "Танці з зірками".

"Для мене так дивно, що мені ставлять діагноз, а потім хтось, знаєте, на вигляд здоровий, йде першим", - сказала Догерті в одному з інтерв'ю, говорячи про смерть свого колеги по "Беверлі-Гіллз" Люка Перрі, який помер у 2019 році. "Це було справді шокуюче", – додала вона.

Акторка від початку повномасштабного вторгнення рф активно підтримувала Україну та засуджувала дії кремлівської влади.

Допис на підтримку України. Джерело: www.instagram.com/theshando Допис на підтримку України. Джерело: www.instagram.com/theshando

Допис на підтримку України. Джерело: www.instagram.com/theshando Допис на підтримку України. Джерело: www.instagram.com/theshando

В одному з проукраїнських дописів акторка зазначила: "Я хвилююся, що ми стаємо нечутливими до цього. Увага охоплюється деінде, але це війна, яка впливає на нас ВСІХ і вимагає від нас щоденно показувати, що робить Путін. Воєнні злочини. Молитви замало народу України. Ми повинні продовжувати розповідати їхню історію про мужність, відвагу, силу. Розкажіть історії загиблих сімей, розбомблені лікарні, вбитих дітей.... Життя назавжди закінчилося або змінилося. Я підтримую Україну".

Нагадаємо, 30 травня 2024 року у віці 53 років на росії померла актриса театру та кіно, телеведуча Анастасія Заворотнюк.

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