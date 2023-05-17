Померли два тисячоліття тому: знайдено ще двох жертв виверження вулкана у Помпеях (відео)

В Італії під руїнами знайшли скелети двох чоловіків, які загинули під час виверження Везувію. Рештки двох людей знаходилися під стародавньою римською стіною.

Видання IFLScience зауважує, що останні дві жертви були знайдені під час нещодавніх розкопок в Археологічному парку Помпеї, на південь від Неаполя. Цих двох людей поховала під собою стіна, що зруйнувалася унаслідок землетрусу, пов’язаного з виверженням Везувію 79 року нашої ери.

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Археологи вважають, що скелети належали двом чоловікам віком щонайменше 55 років. Поряд з їхніми кістками була невелика колекція артефактів – бронзові та срібні монети, п’ять скляних предметів.

Дослідники вважають, що смертоносне виверження Везувію почалося вранці після серії невеликих підземних поштовхів, які залишилися майже непоміченими місцевими жителями. Приблизно в обідню пору утворився гігантський еруптивний стовп, який викинув вулканічну породу та гарячі гази високо в стратосферу. Потім вони впали на землю, зруйнувавши Помпеї. За деякий час на місто насунулися пірокластичні потоки кам’янистих відкладень та лави. Вчені кажуть, що мешканці Помпеїв помирали у муках через асфіксію внаслідок потоку пекучого попелу та газу.

Директор Археологічного парку Помпеї Габріель Цухтрігель у коментарі IFLScience зауважив, що сучасні методи розкопок допомагають краще зрозуміти пекло, яке повністю знищило місто Помпеї за два дні, убивши багатьох жителів: дітей, жінок і чоловіків. "Завдяки аналізу та методології ми можемо наблизитися до останніх моментів тих які втратили життя", – додав він.

Що відомо про виверження вулкана Везувію у Помпеях детальніше можете дізнатися тут.

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