Знищення російського Су-35 під Токмаком: з'явилося фото залишків літака

Вночі 29 вересня біля тимчасово окупованого Токмака Запорізької області російська протиповітряна оборона знищила власний літак Су-35. Ворожий винищувач згорів.

Про це повідомили в соцмережах. Зазначили, що екіпаж російського винищувача також загинув.

Офіційно в Російській Федерації не коментували подію, проте деякі російські пропагандисти висловили співчуття загиблим російським пілотам у соцмережах.

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За даними російських ЗМІ, вартість російського літака, який знищила російська протиповітряна оборона коливалась в районі від 98 млн до 104 млн доларів США.

Крім цього, з'явилися знімки з розвідувального дрона, які підтверджують повне знищення російського літака.

Нагадаємо, 29 вересня російські окупанти поблизу міста Токмак у Запорізькій області з комплексу С-300 збили власний надманеврений багатофункціональний винищувач покоління "4++" Су-35 вартістю близько 100 мільйонів доларів.

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